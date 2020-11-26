سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُفرج عن الأسير ماهر الأخرس

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن الأسير ماهر الأخرس، بعد انتصار حققه بأمعائه الخاوية على الاحتلال.



وأكد مكتب إعلام الأسرى، أن الأسير المحرر ماهر الأخرس، في طريقه الآن لمستشفى النجاح بمدينة نابلس؛ لاستكمال علاجه.



وحقق الأسير ماهر الأخرس، انتصاراً على قرار المحكمة العليا التابعة للاحتلال، والتي رفضت كافة الالتماسات التي تقدمت بها محاميته؛ للمطالبة بالإفراج الفوري عنه، وكان آخرها في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قبل أن ينتزع قراراً بالافراج عنه من خلال إضرابه عن الطعام.



وكان الأسير الأخرس، قد اعتقل بتاريخ 27 تموز/ يوليو، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل (حوارة) وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقاً إلى سجن (عوفر)، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور، حيث ثبتت المحكمة أمر الاعتقال في وقت لاحق.