حكومة نتنياهو تتعهد بشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية قبل رحيل ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

تعهد وزير الاستيطان الإسرائيلي تساحي هنغبي، بشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية قبل رحيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



ووفق صحيفة (يسرائيل هيوم) فقد قال هنغبي، خلال كلمة له في الكنيست الليلة الماضية، إنه اتفق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تسوية "قريبة جداً" لأوضاع 70 بؤرة استيطانية في الضفة وتحويلها الى مستوطنات.



إلى ذلك، بارك مجلس مستوطنات الضفة الغربية التصريحات مطالباً بتطبيق القرارات على الأرض وبالسرعة الممكنة عبر تشكيل طاقم لتسوية أوضاع عشرات البؤر.