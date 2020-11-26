الأردن يعلن حالة الطوارئ الجوية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية مساء الأربعاء حالة الطوارئ للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة، وفقا لبيانات دائرة الأرصاد الجوية.



ووفق موقع صحيفة (الغد) فقد دعت الوزارة المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام تبليغات الأشغال على الهواتف الذكية".



ونشرت الوزارة على موقعها الرسمي أرقام غرفة الطوارئ الرئيسية وغرف العمليات في مديريات ومكاتب الأشغال ليتسنى للمواطنين الإبلاغ عن الحوادث.



وسجلت أجهزة الأرصاد الجوية الخاصة بـ"طقس العرب"، نشاطا واضحا للسحب الرعدية في شمال ووسط المملكة.



وتوقعت اشتداد وتيرة الأحوال الجوية غير المستقرة، بحيث تصبح الأمطار أكثر شمولا خلال الفترة القليلة المقبلة.