الدولار يواصل انخفاضه أمام الشيكل

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رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الخميس على النحو التالي:



سعر صرف الدولار : 3.32 شيكل



سعر صرف الدينار : 4.68 شيكل



سعر صرف اليورو : 3.95 شيكل



سعر صرف الجنيه : 0.21 شيكل.