الدولار يواصل انخفاضه أمام الشيكل
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الخميس على النحو التالي:
سعر صرف الدولار : 3.32 شيكل
سعر صرف الدينار : 4.68 شيكل
سعر صرف اليورو : 3.95 شيكل
سعر صرف الجنيه : 0.21 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الخميس على النحو التالي:
سعر صرف الدولار : 3.32 شيكل
سعر صرف الدينار : 4.68 شيكل
سعر صرف اليورو : 3.95 شيكل
سعر صرف الجنيه : 0.21 شيكل.
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