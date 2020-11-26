وفاة رئيس حزب الأمة القومي السوداني الصادق المهدي بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أُعلن في دولة الإمارات العربية المتحدة، فجر اليوم الخميس، عن وفاة رئيس حزب الأمة القومي السوداني، الصادق المهدي، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا) المستجد، كما نقلت قناة (العربية).



وكانت تقارير إعلامية سودانية، ذكرت يوم الأربعاء، أن صحة المهدي تدهورت في الساعات الأخيرة، إثر إصابته بفايروس (كورونا) مطلع الشهر الجاري.



وتلقى المهدي، البالغ من العمر (85 عاماً)، العلاج في الإمارات، بعد نقله إليها بطائرة خاصة ضمن آخرين من أسرته أصيبوا بالوباء الفتاك، وفق صحيفة (عكاظ) السعودية.