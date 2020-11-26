عربي

الصين تحث على دعم العراق في دفع العملية السياسية الداخلية

رام الله - دنيا الوطن
دعت الصين يوم الثلاثاء إلى بذل جهود دولية لدعم العراق في دفع عمليته السياسية الداخلية، بشكل مستقل. 

وفي معرض الإشارة إلى أن العراق حدد هدف إجراء انتخابات عام 2021، وهي خطوة سياسية مهمة في البلاد، قال قنغ شوانغ، نائب المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي "أملنا هو أن تجري الانتخابات بسلاسة، وتحقق تطلعات الشعب العراقي". 

وقال المبعوث خلال الاجتماع الافتراضي المفتوح حول الوضع فى العراق "يتعين على المجتمع الدولي تهيئة بيئة مؤاتية لهذا الغرض، والاصغاء التام لوجهات نظر العراق، واحترام استقلاليته عند تقديم المساعدة". 

وأضاف قنغ أنه منذ تولي الحكومة العراقية الجديدة، فقد حققت نتائج إيجابية في دفع الانتقال السياسي، والتحضير لانتخابات مبكرة، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير علاقات خارجية سلمية وودية. 

وقال المبعوث "في الوقت نفسه، لا بد من الإشارة إلى أن الاضطرابات الإقليمية المستمرة، والعنف الذي تسببه بقايا الإرهاب، وانتشار كوفيد-19، قد تسببت معا بخلق تحديات خطيرة لاستقرار العراق ونموه". 

وفي حديثه عن الوضع الأمني في البلاد، قال قنغ إنه يجب بذل الجهود "لحماية السلام والاستقرار اللذين تحققا بشق الأنفس". 

واستشهد بأحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، فقال إن "فلول الإرهابيين شنوا هجمات عديدة في العراق، مسبّبين خسائر كبيرة". 

وأكد أنه "على المجتمع الدولي أن يواصل دعمه للجانب العراقي في تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب، ومحاربة الإرهاب، ومعالجة قضية المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتقديم الإرهابيين إلى العدالة وفق القوانين المحلية، وتفادي عودة وانتشار قوى الإرهاب وأنشطتها". 

وأشار المبعوث إلى أنه لا يمكن تحقيق السلام والتنمية في العراق في ظل غياب الاستقرار بجواره، وأن "الصين تشيد بجهود العراق لتطوير علاقات ودية ذات منفعة متبادلة مع دول المنطقة". 

وقال أيضا "نأمل بأن تستجيب جميع الأطراف المعنية لمناشدة الأمين العام (للأمم المتحدة)، وأن تحل خلافاتها بالوسائل السلمية مثل الحوار والتشاور، من أجل التعزيز المتواصل للثقة المتبادلة، وتفادي تصعيد التوتر". 

وأضاف أن "أي عمل عسكري على الأراضي العراقية يجب أن يخضع لموافقة الحكومة العراقية، وأن سيادة العراق ووحدة أراضيه يجب احترامها بالكامل". 

وخلال حديثه عن مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق، قال قنغ إنه يجب أن يكون "متمحورا حول الشعب". 

وقال إن "مهمة الساعة للعراق هي التعامل مع جائحة كوفيد-19، وتسريع إعادة الإعمار الوطني وتحسين الوضع الاقتصادي والإنساني". 

وقال المبعوث أيضا "إن الحكومة العراقية الجديدة قد استجابت بشكل إيجابي لمطالب الشعب، من خلال إعطاء الأولوية للإصلاح الاقتصادي، وتحسين معيشة الشعب، والتصدي للوباء، ومكافحة الفساد، وهو ما نقدّره". 

وأكد أيضا على أن "المجتمع الدولي ينبغي أن يشجع العراق على استكشاف مسار تنموي يناسب ظروفه الوطنية، ومساعدته على مكافحة الوباء، وإعادة إعمار البنى التحتية الأساسية، وتحقيق التنويع الاقتصادي، وتعزيز بناء القدرات، وحماية الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال، وتعزيز السلام من خلال التنمية". 

أخبار ذات صلة

وفاة رئيس حزب الأمة القومي السوداني الصادق المهدي بفيروس (كورونا)

وفاة رئيس حزب الأمة القومي السوداني الصادق المهدي بفيروس (كورونا)

قطر: توقيف الزورقين البحرينيين جاء بعد رصدهما بالمياه القطرية دون إخطار مسبق

قطر: توقيف الزورقين البحرينيين جاء بعد رصدهما بالمياه القطرية دون إخطار مسبق

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

السودان ينفي تصويت الخرطوم لصالح مشروع قرار إسرائيلي بالأمم المتحدة

السودان ينفي تصويت الخرطوم لصالح مشروع قرار إسرائيلي بالأمم المتحدة

أول وفد تجاري إسرائيلي يصل إلى البحرين

أول وفد تجاري إسرائيلي يصل إلى البحرين

الإمارات تُعلق منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها عربية وإسلامية

الإمارات تُعلق منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها عربية وإسلامية

ترشيح محمد بن زايد ونتنياهو لجائزة نوبل للسلام

ترشيح محمد بن زايد ونتنياهو لجائزة نوبل للسلام

بعد عدوان الليلة على سوريا.. إسرائيل تُغلق مجالها الجوي

بعد عدوان الليلة على سوريا.. إسرائيل تُغلق مجالها الجوي

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

‎أبو بكر: الوفاء لأسرانا وعائلاتهم لن تغيره ضغوطات وتهديدات أمريكا وإسرائيل

‎أبو بكر: الوفاء لأسرانا وعائلاتهم لن تغيره ضغوطات وتهديدات أمريكا وإسرائيل

شؤون المنظمات الأهلية تلتقي منسق حركة مقاطعة إسرائيل بإطار سعيها لمكافحة التطبيع

شؤون المنظمات الأهلية تلتقي منسق حركة مقاطعة إسرائيل بإطار سعيها لمكافحة التطبيع

50 فناناً عربياً يشاركون بحملة وزارة الثقافة لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا

50 فناناً عربياً يشاركون بحملة وزارة الثقافة لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا

شاهد: استمرار وصول أعداد من المسافرين عبر معبر رفح باليوم الثاني لفتحه

شاهد: استمرار وصول أعداد من المسافرين عبر معبر رفح باليوم الثاني لفتحه

القدس: اندلاع مواجهات مع الاحتلال في الطور واعتقال ثلاثة مواطنين بينهم طفل

القدس: اندلاع مواجهات مع الاحتلال في الطور واعتقال ثلاثة مواطنين بينهم طفل

محافظ سلفيت يُوجه نداءً لأبناء المحافظة في ضوء تفشي فيروس (كورونا)

محافظ سلفيت يُوجه نداءً لأبناء المحافظة في ضوء تفشي فيروس (كورونا)

&#34;الزراعة&#34; بغزة: تصدير زيت زيتون القطاع لدول عربية للمرة الأولى

"الزراعة" بغزة: تصدير زيت زيتون القطاع لدول عربية للمرة الأولى

&#34;الأوقاف&#34;: تعليق إقامة الصلاة يومي الجمعة والسبت للأسبوعين المقبلين بمحافظات الضفة

"الأوقاف": تعليق إقامة الصلاة يومي الجمعة والسبت للأسبوعين المقبلين بمحافظات الضفة

منوعات

10آلاف دولار غرامة التشهير بحليمة بولند

10آلاف دولار غرامة التشهير بحليمة بولند

شاهد: سلاف فواخرجي تطالب بفصل الدين عن الدولة وتعلق على مشهدها (القبلة)

شاهد: سلاف فواخرجي تطالب بفصل الدين عن الدولة وتعلق على مشهدها (القبلة)

هكذا حلمت رانيا محمود ياسين بوالدها في الليلة الأربعين لرحيله

هكذا حلمت رانيا محمود ياسين بوالدها في الليلة الأربعين لرحيله

بالفيديو.. ابنة عباس النوري: لم يكن ديمقراطياً وهكذا تمرّدت عليه

بالفيديو.. ابنة عباس النوري: لم يكن ديمقراطياً وهكذا تمرّدت عليه

إلهام شاهين: أنا امرأة فشلت في الزواج مع مرتبة الشرف

إلهام شاهين: أنا امرأة فشلت في الزواج مع مرتبة الشرف

هنا شيحة تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) وتحذر مخالطيها

هنا شيحة تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) وتحذر مخالطيها

والدة حلا الترك تتعرّض لهجوم مستفز بسبب ملابسها وترد بقسوة

والدة حلا الترك تتعرّض لهجوم مستفز بسبب ملابسها وترد بقسوة

الحراكي يمنح &#34;ليلى سلمان&#34; درع سلطنة الدراما الخليجية لعام 2020

الحراكي يمنح "ليلى سلمان" درع سلطنة الدراما الخليجية لعام 2020

النجم محمّد المجذوب يطلق أغنيته الجديدة

النجم محمّد المجذوب يطلق أغنيته الجديدة

حماقي يعلن دعمه لأبطال الألعاب الفردية مادياً واعلامياً

حماقي يعلن دعمه لأبطال الألعاب الفردية مادياً واعلامياً

عربي

قطر: توقيف الزورقين البحرينيين جاء بعد رصدهما بالمياه القطرية دون إخطار مسبق

قطر: توقيف الزورقين البحرينيين جاء بعد رصدهما بالمياه القطرية دون إخطار مسبق

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

السودان ينفي تصويت الخرطوم لصالح مشروع قرار إسرائيلي بالأمم المتحدة

السودان ينفي تصويت الخرطوم لصالح مشروع قرار إسرائيلي بالأمم المتحدة

أول وفد تجاري إسرائيلي يصل إلى البحرين

أول وفد تجاري إسرائيلي يصل إلى البحرين