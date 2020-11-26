شؤون فلسطينية

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يحذر من تصاعد العنف الموجه ضد النساء بظل جائحة (كورونا)

رام الله - دنيا الوطن
في اليــوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأةالمركز الفلسطيني لحقوق الانسان يحذر من تصاعد العنف الموجه ضد النساء والفتيات في الأراضي الفلسطينية في ظل جائحة كورونايصادف اليوم يوم الخامس والعشرون من تشرين الثاني/ نوفمبر اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي أقرته الأمم المتحدة في القرار 54/134، للتأكيد على تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية الرامية الى القضاء على العنف ضد المرأة.

وتأتي هذه المناسبة هذا العام في ظل ظروف مختلفة بالغة التعقيد زادت من تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية للنساء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب انتشار جائحة كورونا التي زادت من أعباء النساء بشكل كبير، مع استمرار الأوضاع السابقة والمتمثلة بالاحتلال الإسرائيلي الذي لا يزال ينتهك حقوقها الإنسانية إلى جانب الانقسام الفلسطيني الداخلي الذي عرقل إمكانية إقرار قوانين موحدة أكثر عدالة وانصافاً تجاه النساء.

يرتكب الاحتلال الاسرائيلي انتهاكات متعددة تجاه النساء الفلسطينيات، وقد دفعن ثمناً باهظاً جراء تلك الانتهاكات والمتمثلة بتعرضهن للإصابة بشكل مباشر، أو غير مباشر من خلال تعرض ابناؤهن وأزواجهن للإصابة أو الموت، إضافة إلى انتهاكات مختلفة كمداهمة وهدم المنازل، وحملات الاعتقال اليومية التي طالت خلال هذا العام ٥٢ امرأة، فيما لا تزال ٣٩ امرأة معتقلة في  الدامون، فضلاً عن القيود الشديدة على حرية التنقل والحركة، بسبب الحواجز ونقاط التفتيش الثابتة والمتحركة، إلى جانب اعتداءات المستوطنين ضد المدنيين بمساندة من قوات الاحتلال.

أما على المستوى الفلسطيني الداخلي، فيعتبر الانقسام السياسي أحد الاسباب التي أدت الى ازدياد معاناة المرأة الفلسطينية، من خلال تعطل ومن ثم حل المجلس التشريعي الفلسطيني، وهو ما شكل عائقا كبيرا أمام إقرار قوانين أكثر عدالة وانصافاً تجاه النساء. 

كما وثق المركز منذ بداية هذا العام مقتل (8) نساء على خلفيات مختلفة، (5) نساء في الضفة الغربية، (3) نساء في قطاع غزة. 

أما العام الماضي فقد وثق (14) حالة قتل للنساء، بينهن (8) نساء في الضفة الغربية و(6) نساء في قطاع غزة، من بينهن (3) قتلن على خلفية ما يسمى بجرائم الشرف.  

وما زالت النساء والفتيات الفلسطينيات يعانين من العنف الممارس بحقهن على أساس الجنس، والذي ازداد في الآونة الأخيرة في ظل انتشار جائحة كورونا وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.  

كما تسبب إغلاق المحاكم كإجراء من إجراءات مواجهة فايروس كورونا في عرقلة وصول النساء الى العدالة، وأثر ذلك على قدرتهن على رفع القضايا واستيفائهم الاحكام القضائية وإمكانية تنفيذها، الامر الذي انعكس سلباً على وضعهن المعيشي والنفسي.

وبحسب مسح أجرته وزارة شؤون المرأة على 6 آلاف أسرة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس حول العنف، تبين أن العنف النفسي هو الأكثر نسبة حيث بلغ (55%)، يليه العنف الاقتصادي بنسبة (53%) ثم العنف الاجتماعي بنسبة (27%) والعنف اللفظي بنسبة (24%). 

بالإضافة إلى أن العنف الجسدي ازداد خلال جائحة كورونا، وهناك (47%) من النساء لجأن الى طلب الحماية خلال الجائحة، في ظل استغلال الرجل إغلاق المحاكم وصعوبة الوصول الى المراكز المختصة.

المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، وبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وبدء حملة 16 يوم من النشاط العالمي لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات، يؤكد على دعمه ومناصرته لحقوق النساء والفتيات الفلسطينيات من خلال عمله على تعزيز وصولهن للعدالة، إلى جانب عمله على رفع الوعي تجاه قضايا العنف الممارس ضد النساء والفتيات والمطالبة بضرورة توفير الحماية لهن ومحاسبة مرتكبي العنف.  كما يؤكد المركز على استمراره في تقديم خدماته للنساء في ظل جائحة كورونا من خلال التدخل لصالح النساء المعنفات في المحاكم الشرعية وتقديم الاستشارات القانونية عبر الخط المجاني. يجدد المركز دعمه للنساء والفتيات في كافة اماكن تواجدهن، ويؤكد أنهن يعيشن معاناة انسانية صعبة واستثنائية في ظل انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي والانقسام الفلسطيني الداخلي بجانب انتشار جائحة كورونا. وفي هذا الإطار فإنه:

1-     يطالب المجتمع الدولي بموجب التزاماته التعاقدية بالضغط على الاحتلال الاسرائيلي لرفع الحصار واحترام حقوق الانسان والالتزام بمبادئ القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان تجاه الشعب الفلسطيني.

2-      يطالب مجلس حقوق الانسان بالعمل على إجراء تحقيقات بشأن حالات الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة أو المنتظمة لحقوق النساء الفلسطينيات. 

3-       ضرورة الإسراع بإقرار قانون حماية الاسرة من العنف.

4-      يطالب الجهات الحكومية اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لوضع حد للعنف المحلي والجرائم المرتكبة بحق النساء.

5-      بذل الجهود الممكنة لإنهاء الانقسام لسن تشريعات قانونية موحدة تحمي النساء من جميع اشكال التمييز ضدهن لتتواءم مع اتفاقية سيداو التي أصبحت دولة فلسطين طرفا بها.

6-      يطالب المنظمات والمؤسسات الحقوقية بإستمرار العمل على رفع الوعي لدى المجتمع حول انواع العنف التي تتعرض لها النساء وآليات الحد منها.

أخبار ذات صلة

‎أبو بكر: الوفاء لأسرانا وعائلاتهم لن تغيره ضغوطات وتهديدات أمريكا وإسرائيل

‎أبو بكر: الوفاء لأسرانا وعائلاتهم لن تغيره ضغوطات وتهديدات أمريكا وإسرائيل

شؤون المنظمات الأهلية تلتقي منسق حركة مقاطعة إسرائيل بإطار سعيها لمكافحة التطبيع

شؤون المنظمات الأهلية تلتقي منسق حركة مقاطعة إسرائيل بإطار سعيها لمكافحة التطبيع

50 فناناً عربياً يشاركون بحملة وزارة الثقافة لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا

50 فناناً عربياً يشاركون بحملة وزارة الثقافة لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا

شاهد: استمرار وصول أعداد من المسافرين عبر معبر رفح باليوم الثاني لفتحه

شاهد: استمرار وصول أعداد من المسافرين عبر معبر رفح باليوم الثاني لفتحه

القدس: اندلاع مواجهات مع الاحتلال في الطور واعتقال ثلاثة مواطنين بينهم طفل

القدس: اندلاع مواجهات مع الاحتلال في الطور واعتقال ثلاثة مواطنين بينهم طفل

محافظ سلفيت يُوجه نداءً لأبناء المحافظة في ضوء تفشي فيروس (كورونا)

محافظ سلفيت يُوجه نداءً لأبناء المحافظة في ضوء تفشي فيروس (كورونا)

&#34;الزراعة&#34; بغزة: تصدير زيت زيتون القطاع لدول عربية للمرة الأولى

"الزراعة" بغزة: تصدير زيت زيتون القطاع لدول عربية للمرة الأولى

&#34;الأوقاف&#34;: تعليق إقامة الصلاة يومي الجمعة والسبت للأسبوعين المقبلين بمحافظات الضفة

"الأوقاف": تعليق إقامة الصلاة يومي الجمعة والسبت للأسبوعين المقبلين بمحافظات الضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

‎أبو بكر: الوفاء لأسرانا وعائلاتهم لن تغيره ضغوطات وتهديدات أمريكا وإسرائيل

‎أبو بكر: الوفاء لأسرانا وعائلاتهم لن تغيره ضغوطات وتهديدات أمريكا وإسرائيل

شؤون المنظمات الأهلية تلتقي منسق حركة مقاطعة إسرائيل بإطار سعيها لمكافحة التطبيع

شؤون المنظمات الأهلية تلتقي منسق حركة مقاطعة إسرائيل بإطار سعيها لمكافحة التطبيع

50 فناناً عربياً يشاركون بحملة وزارة الثقافة لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا

50 فناناً عربياً يشاركون بحملة وزارة الثقافة لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا

شاهد: استمرار وصول أعداد من المسافرين عبر معبر رفح باليوم الثاني لفتحه

شاهد: استمرار وصول أعداد من المسافرين عبر معبر رفح باليوم الثاني لفتحه

القدس: اندلاع مواجهات مع الاحتلال في الطور واعتقال ثلاثة مواطنين بينهم طفل

القدس: اندلاع مواجهات مع الاحتلال في الطور واعتقال ثلاثة مواطنين بينهم طفل

محافظ سلفيت يُوجه نداءً لأبناء المحافظة في ضوء تفشي فيروس (كورونا)

محافظ سلفيت يُوجه نداءً لأبناء المحافظة في ضوء تفشي فيروس (كورونا)

&#34;الزراعة&#34; بغزة: تصدير زيت زيتون القطاع لدول عربية للمرة الأولى

"الزراعة" بغزة: تصدير زيت زيتون القطاع لدول عربية للمرة الأولى

&#34;الأوقاف&#34;: تعليق إقامة الصلاة يومي الجمعة والسبت للأسبوعين المقبلين بمحافظات الضفة

"الأوقاف": تعليق إقامة الصلاة يومي الجمعة والسبت للأسبوعين المقبلين بمحافظات الضفة

منوعات

10آلاف دولار غرامة التشهير بحليمة بولند

10آلاف دولار غرامة التشهير بحليمة بولند

شاهد: سلاف فواخرجي تطالب بفصل الدين عن الدولة وتعلق على مشهدها (القبلة)

شاهد: سلاف فواخرجي تطالب بفصل الدين عن الدولة وتعلق على مشهدها (القبلة)

هكذا حلمت رانيا محمود ياسين بوالدها في الليلة الأربعين لرحيله

هكذا حلمت رانيا محمود ياسين بوالدها في الليلة الأربعين لرحيله

بالفيديو.. ابنة عباس النوري: لم يكن ديمقراطياً وهكذا تمرّدت عليه

بالفيديو.. ابنة عباس النوري: لم يكن ديمقراطياً وهكذا تمرّدت عليه

إلهام شاهين: أنا امرأة فشلت في الزواج مع مرتبة الشرف

إلهام شاهين: أنا امرأة فشلت في الزواج مع مرتبة الشرف

هنا شيحة تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) وتحذر مخالطيها

هنا شيحة تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) وتحذر مخالطيها

والدة حلا الترك تتعرّض لهجوم مستفز بسبب ملابسها وترد بقسوة

والدة حلا الترك تتعرّض لهجوم مستفز بسبب ملابسها وترد بقسوة

الحراكي يمنح &#34;ليلى سلمان&#34; درع سلطنة الدراما الخليجية لعام 2020

الحراكي يمنح "ليلى سلمان" درع سلطنة الدراما الخليجية لعام 2020

النجم محمّد المجذوب يطلق أغنيته الجديدة

النجم محمّد المجذوب يطلق أغنيته الجديدة

حماقي يعلن دعمه لأبطال الألعاب الفردية مادياً واعلامياً

حماقي يعلن دعمه لأبطال الألعاب الفردية مادياً واعلامياً

عربي

قطر: توقيف الزورقين البحرينيين جاء بعد رصدهما بالمياه القطرية دون إخطار مسبق

قطر: توقيف الزورقين البحرينيين جاء بعد رصدهما بالمياه القطرية دون إخطار مسبق

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

السودان ينفي تصويت الخرطوم لصالح مشروع قرار إسرائيلي بالأمم المتحدة

السودان ينفي تصويت الخرطوم لصالح مشروع قرار إسرائيلي بالأمم المتحدة

أول وفد تجاري إسرائيلي يصل إلى البحرين

أول وفد تجاري إسرائيلي يصل إلى البحرين