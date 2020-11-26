تركيا: تسجيل 168 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية



كما تم تسجيل 6814 اصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليرتفع اجمالي عدد الاصابات بالبلاد الى 467730 حالة.



وقالت الوزارة: ان 3911 مريضا تماثلوا للشفاء اليوم ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم الى 385480 مصابا.



وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أعلن في وقت سابق اليوم، أن بلاده تخطط لإطلاق لقاح محلي ضد فيروس (كورونا) في شهر نيسان/إبريل المقبل.

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا الجائحة، منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد، إلى 12840 حالة، وفق ما قالت وزارة الصحة.