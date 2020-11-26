شؤون فلسطينية

الاحتلال يواصل هدم مساكن وتدمير شبكة مياه في مسافر يطا

رام الله - دنيا الوطن
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ صباح اليوم الأربعاء، عمليات هدم متفرقة في مسافر يطا في الخليل، جنوب الضفة الغربية، وذلك بدعوى عدم الترخيص.

ففي وقت مبكر من صباح اليوم هدمت جرافات الاحتلال هدمت منزل المواطن رسمي أبو عرام، والذي تبلغ مساحته 65 مترا مربعا في منطقة الركيز.

وهدمت جرافات الاحتلال منزل المواطن حاتم مخامرة، وتبلغ مساحة 35 مترا مربعا في منطقة التواني شرق يطا.

كما هدمت قوات الاحتلال في منطقة صارورة وحدة صحية تعود للمواطن جلال العمور الذي يسكن في أحد الكهوف في تلك المنطقة.

وفي السياق ذاته، هدمت قوات الاحتلال مسكنين من الطوب والصفيح في منطقة خلة الضبع بمسافر يطا تعودان للشقيقين جابر وعامر علي جابر الدبابسة.

كما هدمت آليات الاحتلال غرفة سكنية للمواطن فايز مخامرة تقع بتجمع "مغاير العبيد" شرق يطا.

إلى ذلك، دمرت جرافات الاحتلال شبكة المياه الرابطة في تجمُّع "صفي" شرق البلدة، والتي تم إخطار إزالتها قبل أسبوع.

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