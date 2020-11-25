شؤون المنظمات الأهلية تلتقي منسق حركة مقاطعة إسرائيل بإطار سعيها لمكافحة التطبيع



وأوضح أبو العينين أن هذا التطبيع يشجع الاحتلال على استمرار تنكره للحقوق الفلسطينية، واستمرار عدوانه وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني وحصاره وتهويد المدينة المقدسة، مؤكداً أن هيئته وفي اطار برامجهاا ستعمل جاهدة لعرقلة عمل هذه المؤسسات المنخرطة في هذه المشاريع التطبيعية.



وتوعد أبو العينين انه في إطار سعي هيئته لمكافحة التطبيع ،سيكون هناك إجراءات عقابية، علنية في القريب العاجل، وستكون نتائجها عملية على ارض الواقع لفضح ممارسات هذه المؤسسات المطبّعة.



جاءت تصريحات ابو العينين تلك خلال لقاءه مع منسق حركة المقاطعة ( BDS ) محمود نواجعه في مكتبه برام الله، بحضور ناصر الطاهر الوكيل المساعد ، وزياد غنام مدير مكتبه وأنس الأسطة مسؤول ملف متابعة المؤسسات التطبيعية في الهيئة.

من جانبه رحب النواجعة بهذا التعاون ما بين الهيئة وحركة المقاطعة، مؤكدا أن هذا التعاون سيثمر جهودا كبيرة لصالح الوطن.



كما قدم النواجعة لأبو العينين قاعدة بيانات مؤكدة تثبت تورط عدد من المؤسسات الاهلية في تلك المشاريع التطبيعية مع الاحتلال الاسرائيلي.







رام الله - دنيا الوطنأدان رئيس هيئة شؤون المنظمات الاهلية اللواء سلطان أبو العينين، قيام بعض المؤسسات الأهلية في فلسطين بالتطبيع مع كيانات مؤسسية تابعة للاحتلال الإسرائيلي بشكل سري وعلني أحيانا، مما يضر بالقضية الفلسطينية ضرراً حقيقياً، ويجعل من الاحتلال يتغلغل داخل مجتمعنا الفلسطيني بكل سلاسة. ويكسر عزلة اسرائيل السياسية و تتراجع أهمية وأولوية القضية الفلسطينية لصالح قضايا اخرى.