ترمب يصدر عفواً عن مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، عفواً رئاسياً عن مستشاره السابق للأمن القومي، مايكل فلين.



وكان فلين -وهو جنرال متقاعد- أقر بالذنب في عام 2017 حيث كذب على مكتب التحقيقات الاتحادي بخصوص تعاملات أجراها مع السفير الروسي بالولايات المتحدة في الأسابيع التي سبقت تولي ترامب منصب رئاسة الولايات المتحدة.



لكنه سعى بعدئذ لسحب الإقرار، زاعما أن المحققين انتهكوا حقوقه وخدعوه في اتفاق بالإقرار بالذنب.



ويتمتع الرئيس الأميركي وفقا للدستور بحق العفو عن بعض المدانين، وما زال بإمكانه استخدام هذا الحق خلال أيامه الأخيرة في الحكم.