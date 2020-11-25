شاهد: استمرار وصول أعداد من المسافرين عبر معبر رفح باليوم الثاني لفتحه
رام الله - دنيا الوطن
نشرت هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، صوراً من استمرار وصول أعداد من المسافرين عبر معبر رفح هذه الليلة، في اليوم الثاني لفتحه.
نشرت هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، صوراً من استمرار وصول أعداد من المسافرين عبر معبر رفح هذه الليلة، في اليوم الثاني لفتحه.
ويظهر في الصور، استمرار عمل الأطقم المختصة بوزارتي الداخلية والصحة في تسهيل وصولهم، وأخذ مسحات منهم لإجراء فحص (كورونا)، ضمن إجراءات الوقاية والسلامة.
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