القدس: اندلاع مواجهات مع الاحتلال في الطور واعتقال ثلاثة مواطنين بينهم طفل

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء ثلاثة مقدسيين من بينهم شقيقين، كما أوقفت العديد من الشبان بالقرب من مصلى باب الرحمة في مدينة القدس.



وأفادت مصادر محلية بأن مخابرات الاحتلال اعتقلت الفتى محمد أمجد عبيد وشقيقه الطفل عبد الله بعد اقتحام منزلهم في قرية العيساوية وتفتيشه واستدعائهم للتحقيق.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب شادي خويص من بلدة الطور قرب القدس بعد توقيفه واقتادته إلى جهة غير معلومة، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



كذلك عمدت قوات الاحتلال إلى توقيف العديد من الشبان داخل مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى وقامت بتصوير بطاقاتهم الشخصية.



وفي بلدة الطور اندلعت مواجهات بين شبّان وقوات الاحتلال في شارع الشيخ عنبر.



وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين فيما رد الشبان باستخدام الحجارة والمفرقعات النارية.