دولي

فرنسا: تسجيل 384 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فرنسا: تسجيل 384 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت فرنسا اليوم الأربعاء، انخفاضاً بمعدل وفيات وإصابات فيروس (كورونا) المستجد، اليومية.

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 384 وفاة و16282 إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل دخول 1677 مصابا إلى المستشفيات بسبب الفيروس.

أوضحت أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الفيروس وصل إلى 50618، وعدد المصابين بلغ 2170097 .

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