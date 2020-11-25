محافظ سلفيت يوجه نداءً لأبناء المحافظة في ضوء تفشي فيروس (كورونا)

وجه محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، مساء اليوم الأربعاء، نداءً لأبناء المحافظة في ضوء تفشي فيروس (كورونا).



وقال في النداء الذي نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أهلنا أحبتنا .. أخوتنا .. أخواتنا.. أبناء محافظة سلفيت.. كما تلاحظون فقد ازداد عدد المصابين بفيروس (كورونا) في الأيام الأخيرة في المحافظة وبشكل لافت ما ينبئ بالخطر".





وأضاف كميل: "وعليه أتوجه لكم بكل المحبة طالباً منكم جميعاً الالتزام بالتباعد وعدم الاختلاط وارتداء الكمامات والالتزام بكل ما يصدر عن جهات الاختصاص.. راجياً الاهتمام بالأطفال وكل أبنائكم الطلبة ودعوتهم للتقيد بالبروتوكولات الصحية".

رام الله - دنيا الوطن