"الزراعة" بغزة: تصدير زيت زيتون القطاع لدول عربية للمرة الأولى

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت وزارة الزراعة بغزة، اليوم الأربعاء، أنه تم لأول مرة تصدير كميات من زيت الزيتون المحلي، إلى عدد من الدول العربية.



وأشار المتحدث باسم الوزارة، أدهم البسيوني، إلى أن تلك الكميات من زيت الزيتون المنتج داخل قطاع غزة تعتبر بمثابة عينات تجريبية.



وبين أن عملية التصدير ستستمر حال لاقت العينات قبولاً في تلك الدول العربية وهو أمر متوقع، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة.



ولفت إلى أن الوزارة تعتمد في قرار عملية التصدير على ضرورة توفر فائض من تلك السلعة داخل قطاع غزة، وذلك تعزيزاً لصمود المزارعين ودعمهم.



ويعتبر زيت الزيتون المنتج محلياً في قطاع غزة وعموم فلسطين بشكل عام، من أجود أنواع الزيت على مستوى العالم، ويرغب به العديد المواطنين العرب لمذاقه الشهي.