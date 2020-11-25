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قطر: توقيف الزورقين البحرينيين جاء بعد رصدهما بالمياه القطرية دون إخطار مسبق

قطر: توقيف الزورقين البحرينيين جاء بعد رصدهما بالمياه القطرية دون إخطار مسبق
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية القطرية، أن توقيف الزورقين البحرينيين جاء بعد رصدهما في المياه القطرية دون إخطار مسبق.

وأوضحت الوزارة في سلسلة تغريدات على (تويتر)، أنه في إطار ممارستها لأعمالها ومهامها الاعتيادية داخل المياه القطرية استوقفت دوريات الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود ظهر اليوم زورقين بحرينيين، وذلك بعد رصدهما في المياه القطرية شمال غرب فشت الديبل دون إخطار مسبق.

وأضافت: "بناء عليه قامت الجهات المعنية بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بالتواصل مع غرفة العمليات بمملكة البحرين من أجل الحصول على تبرير منها لسبب وجود الزورقين في المياه القطرية، وبتعذر ذلك تم الاستفسار من قائد الزورق الذي تم استيقافه حيث أفاد أنه فقد الاتصال مع قيادته وأن أجهزته قد تعطلت أثناء قيامهم بتمرين داخل حدود المياه البحرينية مما تسبب في فقدانه لطريق العودة إلى موقعه"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأشارت إلى أنه تقدم قائد الزورق البحريني بطلب إلى دوريات أمن السواحل والحدود القطرية للسماح له وللزورق المرافق له بالعودة إلى منطقته، فتم التنسيق مرة أخرى مع غرفة العمليات بمملكة البحرين وتم السماح لهما بمغادرة المنطقة.

ولفتت إلى أن ما يجدر ذكره أن موقع رصد الزورقين البحرينيين كان معاكسا لموقع التمرين المقام الذي تم الإعلان عنه مسبقا.

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