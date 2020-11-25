دولي

قناة إسرائيلية: تأجيل زيارة نتنياهو إلى البحرين

قناة إسرائيلية: تأجيل زيارة نتنياهو إلى البحرين
نتنياهو ووزير الخارجية البحريني خلال لقاء في القدس المحتلة
رام الله - دنيا الوطن
قالت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن زيارة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو إلى البحرين، والتي كانت مقررة الأسبوع المقبل، تأجلت.

ولم توضح القناة تفاصيل حول أسباب تأجيل هذه الزيارة.

وكانت صحيفة إسرائيلية قالت أمس، إنه من المتوقع أن يقوم نتنياهو بزيارة إلى كل من الإمارات والبحرين الأسبوع المقبل.



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