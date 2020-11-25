قناة إسرائيلية: تأجيل زيارة نتنياهو إلى البحرين
رام الله - دنيا الوطن
قالت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن زيارة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو إلى البحرين، والتي كانت مقررة الأسبوع المقبل، تأجلت.
قالت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن زيارة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو إلى البحرين، والتي كانت مقررة الأسبوع المقبل، تأجلت.
ولم توضح القناة تفاصيل حول أسباب تأجيل هذه الزيارة.
وكانت صحيفة إسرائيلية قالت أمس، إنه من المتوقع أن يقوم نتنياهو بزيارة إلى كل من الإمارات والبحرين الأسبوع المقبل.
التعليقات