"الأوقاف": تعليق إقامة الصلاة يومي الجمعة والسبت للأسبوعين المقبلين بمحافظات الضفة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الأربعاء، تعليق إقامة خطبة وصلاة الجمعة وصلاة الجماعة في محافظات الضفة، أيام الجمعة والسبت (27-28/11/2020) و(4-5/11/2020).



وأوضحت الوزارة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا القرار جاء في ظل إعلان الحكومة عن إغلاق كامل لجميع مرافق الحياة التجارية والخدمية من صباح الجمعة، وحتى صباح الأحد في كل المحافظات.