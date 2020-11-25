نعت الشهيد شقير.. حماس تدعو لتصعيد المقاومة بأشكالها كافة بوجه الاحتلال



وقالت حماس: نتقدم بالتعزية من عائلة الشهيد، وأهلنا في القدس، الذين هم خط الدفاع الأول عن المسجد الأقصى، وعروبة المدينة المقدسة، فالشهداء هم المشاعل التي تنير درب الحرية والاستقلال لأرضنا وقدسنا من نير الاحتلال.





وأكدت الحركة، ضرورة ملاحقة الاحتلال، وفضح جرائمه أمام العالم، فما تقوم به حكومة الاحتلال من القتل على الحواجز، ومن تشريد الأطفال والنساء في عمليات الهدم الجماعي للمنازل، هو جرائم ضد الإنسانية، وفق القانون الدولي.

رام الله - دنيا الوطندعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إلى تصعيد المقاومة بأشكالها كافة في وجه الاحتلال، الذي كثف من استهدافه لأبناء شعبنا على حواجز الموت، ومن عمليات هدم المنازل في مختلف محافظات الضفة.جاء ذلك، في بيان أصدرته الحركة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، نعت خلاله شهيد فلسطين، نور جمال شقير من حي وادي ربابة ببلدة سلوان في القدس، والذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال، بعد إطلاق النار عليه.