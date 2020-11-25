الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 62 حالة وفاة و5025 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.





وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (198,021) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (64,461) حالة، كما سُجّلت (62) حالة وفاة، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى (2,442) حالة.



وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (253) حالات، فيما غادرت (176) حالة المستشفيات بعد شفائها.



ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2,027) حالة، منهم (472) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.



كما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (5,685) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (131,181) حالة.



رام الله - دنيا الوطنواصل الأردن اليوم الأربعاء، تسجيل أرقام مرتفعة بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا) المستجد.