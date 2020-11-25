عربي

السودان ينفي تصويت الخرطوم لصالح مشروع قرار إسرائيلي بالأمم المتحدة

السودان ينفي تصويت الخرطوم لصالح مشروع قرار إسرائيلي بالأمم المتحدة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نفت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحفي، ما ورد في بعض وسائل الإعلام، بشأن تصويت الخرطوم لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن ما ورد في بعض وسائل الإعلام بشأن تصويت السودان لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة، عار من الصحة مؤكدة أن السودان لم يصوت لأي مشروع قدمته إسرائيل، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وجاء في بيان الوزارة، "تود وزارة الخارجية أن توضح بأن ما ورد في بعض وسائل الإعلام بشأن تصويت السودان لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة عار من الصحة، إذ لم يحدث ان صوت السودان لأي مشروع قرار قدمته إسرائيل، خلال دورة الجمعية العامة الحالية أو الدورات السابقة". 

وتابع البيان، "وإذ توضح وزارة الخارجية هذه الحقائق، فإنها تأمل أن تتوخى وسائل الإعلام الدقة والموضوعية فيما تنقل مع الحرص على أخذ المعلومات من مصادرها الأصلية".

أخبار ذات صلة

قطر: توقيف الزورقين البحرينيين جاء بعد رصدهما بالمياه القطرية دون إخطار مسبق

قطر: توقيف الزورقين البحرينيين جاء بعد رصدهما بالمياه القطرية دون إخطار مسبق

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

أول وفد تجاري إسرائيلي يصل إلى البحرين

أول وفد تجاري إسرائيلي يصل إلى البحرين

الإمارات تُعلق منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها عربية وإسلامية

الإمارات تُعلق منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها عربية وإسلامية

ترشيح محمد بن زايد ونتنياهو لجائزة نوبل للسلام

ترشيح محمد بن زايد ونتنياهو لجائزة نوبل للسلام

بعد عدوان الليلة على سوريا.. إسرائيل تُغلق مجالها الجوي

بعد عدوان الليلة على سوريا.. إسرائيل تُغلق مجالها الجوي

(سانا): عدوان إسرائيلي على منطقة &#34;جبل المانع&#34; في الجولان

(سانا): عدوان إسرائيلي على منطقة "جبل المانع" في الجولان

الإمارات: إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة أوائل الشهر المقبل

الإمارات: إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة أوائل الشهر المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

القدس: اندلاع مواجهات مع الاحتلال في الطور واعتقال ثلاثة مواطنين بينهم طفل

القدس: اندلاع مواجهات مع الاحتلال في الطور واعتقال ثلاثة مواطنين بينهم طفل

محافظ سلفيت يوجه نداءً لأبناء المحافظة في ضوء تفشي فيروس (كورونا)

محافظ سلفيت يوجه نداءً لأبناء المحافظة في ضوء تفشي فيروس (كورونا)

&#34;الزراعة&#34; بغزة: تصدير زيت زيتون القطاع لدول عربية للمرة الأولى

"الزراعة" بغزة: تصدير زيت زيتون القطاع لدول عربية للمرة الأولى

&#34;الأوقاف&#34;: تعليق إقامة الصلاة يومي الجمعة والسبت للأسبوعين المقبلين بمحافظات الضفة

"الأوقاف": تعليق إقامة الصلاة يومي الجمعة والسبت للأسبوعين المقبلين بمحافظات الضفة

نعت الشهيد شقير.. حماس تدعو لتصعيد المقاومة بأشكالها كافة بوجه الاحتلال

نعت الشهيد شقير.. حماس تدعو لتصعيد المقاومة بأشكالها كافة بوجه الاحتلال

بسبب (كورونا).. استمرار إغلاق محاكم رام الله النظامية

بسبب (كورونا).. استمرار إغلاق محاكم رام الله النظامية

مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

جنين: تأكيد بأهمية الحفاظ على التنوع الحيوي بحقول أشجار الزيتون المعمرة بقرية &#34;مسلية&#34;

جنين: تأكيد بأهمية الحفاظ على التنوع الحيوي بحقول أشجار الزيتون المعمرة بقرية "مسلية"

منوعات

10آلاف دولار غرامة التشهير بحليمة بولند

10آلاف دولار غرامة التشهير بحليمة بولند

شاهد: سلاف فواخرجي تطالب بفصل الدين عن الدولة وتعلق على مشهدها (القبلة)

شاهد: سلاف فواخرجي تطالب بفصل الدين عن الدولة وتعلق على مشهدها (القبلة)

هكذا حلمت رانيا محمود ياسين بوالدها في الليلة الأربعين لرحيله

هكذا حلمت رانيا محمود ياسين بوالدها في الليلة الأربعين لرحيله

بالفيديو.. ابنة عباس النوري: لم يكن ديمقراطياً وهكذا تمرّدت عليه

بالفيديو.. ابنة عباس النوري: لم يكن ديمقراطياً وهكذا تمرّدت عليه

إلهام شاهين: أنا امرأة فشلت في الزواج مع مرتبة الشرف

إلهام شاهين: أنا امرأة فشلت في الزواج مع مرتبة الشرف

هنا شيحة تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) وتحذر مخالطيها

هنا شيحة تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) وتحذر مخالطيها

والدة حلا الترك تتعرّض لهجوم مستفز بسبب ملابسها وترد بقسوة

والدة حلا الترك تتعرّض لهجوم مستفز بسبب ملابسها وترد بقسوة

الحراكي يمنح &#34;ليلى سلمان&#34; درع سلطنة الدراما الخليجية لعام 2020

الحراكي يمنح "ليلى سلمان" درع سلطنة الدراما الخليجية لعام 2020

النجم محمّد المجذوب يطلق أغنيته الجديدة

النجم محمّد المجذوب يطلق أغنيته الجديدة

حماقي يعلن دعمه لأبطال الألعاب الفردية مادياً واعلامياً

حماقي يعلن دعمه لأبطال الألعاب الفردية مادياً واعلامياً

عربي

قطر: توقيف الزورقين البحرينيين جاء بعد رصدهما بالمياه القطرية دون إخطار مسبق

قطر: توقيف الزورقين البحرينيين جاء بعد رصدهما بالمياه القطرية دون إخطار مسبق

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

السودان ينفي تصويت الخرطوم لصالح مشروع قرار إسرائيلي بالأمم المتحدة

السودان ينفي تصويت الخرطوم لصالح مشروع قرار إسرائيلي بالأمم المتحدة

أول وفد تجاري إسرائيلي يصل إلى البحرين

أول وفد تجاري إسرائيلي يصل إلى البحرين