السودان ينفي تصويت الخرطوم لصالح مشروع قرار إسرائيلي بالأمم المتحدة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

نفت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحفي، ما ورد في بعض وسائل الإعلام، بشأن تصويت الخرطوم لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة.



وأوضحت الوزارة في بيانها، أن ما ورد في بعض وسائل الإعلام بشأن تصويت السودان لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة، عار من الصحة مؤكدة أن السودان لم يصوت لأي مشروع قدمته إسرائيل، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وجاء في بيان الوزارة، "تود وزارة الخارجية أن توضح بأن ما ورد في بعض وسائل الإعلام بشأن تصويت السودان لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة عار من الصحة، إذ لم يحدث ان صوت السودان لأي مشروع قرار قدمته إسرائيل، خلال دورة الجمعية العامة الحالية أو الدورات السابقة".



وتابع البيان، "وإذ توضح وزارة الخارجية هذه الحقائق، فإنها تأمل أن تتوخى وسائل الإعلام الدقة والموضوعية فيما تنقل مع الحرص على أخذ المعلومات من مصادرها الأصلية".