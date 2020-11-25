طالع: تحديث للخارطة الوبائية لانتشار وباء (كورونا) في محافظة غزة

رام الله - دنيا الوطننشرت لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة، يوم الأربعاء، تحديثاً للخارطة الوبائية لانتشار وباء (كورونا) في المحافظة.وكانت وزارة الصحة، بغزة، أعلنت صباح الأربعاء، تسجيل نحو أكثر من 613 إصابة جديدة بالفيروس بالقطاع، خلال 24 ساعة الماضية.