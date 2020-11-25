"الصحة العالمية": وصول خمسة أجهزة تنفس صناعي للقطاع و70 ألف مسحة خلال يومين

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، بغزة، عبد الناصر صبح، عن وصول خمسة أجهزة تنفس صناعي من المنظمة لقطاع غزة، اليوم الأربعاء.



وقال صبح في تصريحات نقلتها وكالة (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة: إنّ 15 جهازاً تنفسياً، تم منحها من الحكومة الألمانية، ستصل غزة خلال اليومين المقبلين، مبيناً أن 15 جهازاً آخر سيصلون الأحد من المنظمة.



وبيّن: أن 70 ألف مسحة لفحص (كورونا) ستصل أيضاً خلال اليومين القادمين، لزيادة القدرة للمختبرات في إجراء عمليات الفحص، وزيادة القدرة لمستشفى الأوروبي للتعامل مع الحالات الخطرة.



وأوضح أن جميع هذه الأجهزة والمعدات تأتي في إطار مواصلة العمل الدؤوب مع وزارة الصحة في قطاع غزة؛ لمواجهة انتشار فيروس (كورونا).



وأكدّ صبح، أن المنظومة الصحية في قطاع غزة، قد تتعرض للانهيار، حال عدم التزام المواطنين وعدم استجابتهم لاتخاذ الإجراءات الوقائية.



وأضاف: "زيادة عدد الأسرة بالأوروبي، المخصص لحالات (كورونا) لـ 150 سريرًا، هي زيادة متواضعة إزاء ما يمكن أن يحدث إذا لم يستجب المواطنون لإجراءات الوقاية".



ونبه إلى أن السلطات في قطاع غزة، قد تلجأ كبقية سلطات العالم لفرض الإغلاق الشامل، كحل أخير لتعافي المنظومة الصحية، مشدداً على الالتزام بإجراءات الوقاية، هو الضمان الحقيقي؛ لتجنب الانهيار، والوصول لهذه الخيارات".