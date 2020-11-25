شؤون فلسطينية

جنين: تأكيد بأهمية الحفاظ على التنوع الحيوي بحقول أشجار الزيتون المعمرة بقرية "مسلية"

جنين: تأكيد بأهمية الحفاظ على التنوع الحيوي بحقول أشجار الزيتون المعمرة بقرية "مسلية"
رام الله - دنيا الوطن
احتفل اليوم الاربعاء، في قرية مسلية قرب جنين، بموسم حصاد الزيتون "جاروعة"، ضمن إطار مشروع الحفاظ على التنوع الحيوي في حقول أشجار الزيتون المعمرة في القرية.

حضر الحفل: رئيس سلطة جودة البيئة جميل المطور، ونائب محافظ جنين كمال أبو الرب، ورئيس المجلس القروي عماد أبو الرب، والدكتور رائد الكوني من جامعة النجاح، والدكتور سامر جرار من أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا، وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والهيئات المحلية ووفد من سلطة جودة البيئة والمجتمع المحلي.

وقال المطور: إن هذا المشروع يأتي بهدف الحفاظ على التنوع الحيوي في المنطقة لما يمثله من أهمية وهو عبارة عن أمن غذائي وعن دورة حياتية وخاصة أن العالم يواجه أكثر من مليون نوع من الكائنات الحية مهددة بالانقراض.

وأكد أن حماية التنوع الحيوي والبيئة مسؤولية وطنية مشتركة من أجل الأجيال الحالية والقادمة، حيث تشكل شجرة الزيتون قيمة وطنية وبيئية وثقافية، ونحن كسلطة جودة البيئة نتطلع إلى تنفيذ خطة لكيفية حماية ما تم اكتشافه وهو 150 صنفا من النباتات البرية التي تعيش في حقول أشجار الزيتون المعمرة في القرية وهو كنز وثروة هامة جدا للتنوع الحيوي في فلسطين.

وثمن المطور جهود كافة الشركاء في انجاز المشروع مشيرا الى اهمية تنفيذ مسارات بيئية في المنطقة من اجل ان تكون المنطقة ذات جذب سياحي بيئي للحفاظ على مكونات التنوع الحيوي، داعيا المواطنين وكافة المؤسسات في المنطقة لمكافحة ومنع عمليات الحرق العشوائي وقطع أشجار الزيتون ولا سيما أنها معمرة ومنها ما عمره ٨٠٠ عام.

بدوره ثمن نائب محافظ جنين جهود سلطة جودة البيئة في تعزيز العمل البيئي من خلال حماية مناطق التنوع الحيوي في المنطقة، مشيرا إلى أهمية الاهتمام بشجرة الزيتون التي تدل على ثبات الشعب الفلسطيني في الأرض والحفاظ عليها من محاولات سرقتها من دولة الاحتلال.

فيمت أكد رئيس المجلس القروي مسليه أن جهودهم مستمرة للحفاظ على شجرة الزيتون وعلى مكونات التنوع الحيوي في المنطقة، شاكرا جهود سلطة جودة البيئة الداعمة لتنفيذ بعض المشاريع البيئية القادمة في المنطقة.

وقدم كل من الدكتور رائد والدكتور سامر عروضا عن النشاطات التي تم تنفيذها وأهم المخرجات والتوصيات للحفاظ على التنوع البيولوجي و أشجار الزيتون المعمرة في المنطقة.

واطلع المطور ونائب المحافظ خلال جولة له بالقرية على أكبر شجرة زيتون معمرة فيها، والتي يصل عمرها أكثر من 800 عام ، ومحطة تنقية المياه العادمة في القرية، وأشادا بالجهود المبذولة في حماية البيئة الفلسطينية.

ويأتي المشروع بتمويل من صندوق شراكة النظم البيئية ( CEPF ) منظمة بيردلايف الدولية ومن تنفيذ جامعة النجاح الوطنية بالتعاون مع سلطة جودة البيئة والمنتدى الفلسطيني للحفاظ على البيئة.

وتضمن المشروع مسحا للتنوع الحيوي في حقول الزيتون في القرية، حيث لوحظ اختلاف التنوع الحيوي فيها، وتميزت بوجود كنز وارث حضاري بشجرة الزيتون حيث نسقت سلطة جودة البيئة مع المؤسسات العالمية لعمل دراسة ميدانية في المنطقة للحفاظ عليها.



أخبار ذات صلة

&#34;الصحة العالمية&#34;: وصول خمسة أجهزة تنفس صناعي للقطاع و70 ألف مسحة خلال يومين

"الصحة العالمية": وصول خمسة أجهزة تنفس صناعي للقطاع و70 ألف مسحة خلال يومين

&#34;الداخلية&#34; بغزة: إحباط محاولة تهريب قطع أثرية عبر معبر رفح البري

"الداخلية" بغزة: إحباط محاولة تهريب قطع أثرية عبر معبر رفح البري

الأوقاف: إغلاق مسجدين بمحافظتي رفح والشمال وإعادة فتح مسجد آخر بمحافظة غزة

الأوقاف: إغلاق مسجدين بمحافظتي رفح والشمال وإعادة فتح مسجد آخر بمحافظة غزة

القيادي في حماس طاهر النونو يُعلن إصابته بفيروس (كورونا)

القيادي في حماس طاهر النونو يُعلن إصابته بفيروس (كورونا)

غنيم: التعاون العربي بات فرضا وليس خياراً ضمن استراتيجية تحقيق الأمن المائي

غنيم: التعاون العربي بات فرضا وليس خياراً ضمن استراتيجية تحقيق الأمن المائي

جرافات الاحتلال تهدم عددا من المنازل السكنية وحظائر للأغنام في أريحا

جرافات الاحتلال تهدم عددا من المنازل السكنية وحظائر للأغنام في أريحا

فتح: موقف الرئيس وقيادة الحركة بشأن القدس ثابت ولن نرضخ لسياسة الأمر الواقع

فتح: موقف الرئيس وقيادة الحركة بشأن القدس ثابت ولن نرضخ لسياسة الأمر الواقع

مستشار وزيرة الصحة: 70% من أقسام العناية المركزة بالقطاع ممتلئة بالمرضى

مستشار وزيرة الصحة: 70% من أقسام العناية المركزة بالقطاع ممتلئة بالمرضى

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

جنين: تأكيد بأهمية الحفاظ على التنوع الحيوي بحقول أشجار الزيتون المعمرة بقرية &#34;مسلية&#34;

جنين: تأكيد بأهمية الحفاظ على التنوع الحيوي بحقول أشجار الزيتون المعمرة بقرية "مسلية"

الأوقاف: إغلاق مسجدين بمحافظتي رفح والشمال وإعادة فتح مسجد آخر بمحافظة غزة

الأوقاف: إغلاق مسجدين بمحافظتي رفح والشمال وإعادة فتح مسجد آخر بمحافظة غزة

غنيم: التعاون العربي بات فرضا وليس خياراً ضمن استراتيجية تحقيق الأمن المائي

غنيم: التعاون العربي بات فرضا وليس خياراً ضمن استراتيجية تحقيق الأمن المائي

جرافات الاحتلال تهدم عددا من المنازل السكنية وحظائر للأغنام في أريحا

جرافات الاحتلال تهدم عددا من المنازل السكنية وحظائر للأغنام في أريحا

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) إلى 137 أسيراً

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) إلى 137 أسيراً

جنين: إغلاق كافة المؤسسات والمدارس والبنوك والمرافق العامة في قباطية أربعة أيام

جنين: إغلاق كافة المؤسسات والمدارس والبنوك والمرافق العامة في قباطية أربعة أيام

قلقيلية: تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

د. عيسى يطالب باعتماد مرجعية واحدة موحدة لمدينة القدس

د. عيسى يطالب باعتماد مرجعية واحدة موحدة لمدينة القدس

منوعات

10آلاف دولار غرامة التشهير بحليمة بولند

10آلاف دولار غرامة التشهير بحليمة بولند

شاهد: سلاف فواخرجي تطالب بفصل الدين عن الدولة وتعلق على مشهدها (القبلة)

شاهد: سلاف فواخرجي تطالب بفصل الدين عن الدولة وتعلق على مشهدها (القبلة)

هكذا حلمت رانيا محمود ياسين بوالدها في الليلة الأربعين لرحيله

هكذا حلمت رانيا محمود ياسين بوالدها في الليلة الأربعين لرحيله

بالفيديو.. ابنة عباس النوري: لم يكن ديمقراطياً وهكذا تمرّدت عليه

بالفيديو.. ابنة عباس النوري: لم يكن ديمقراطياً وهكذا تمرّدت عليه

إلهام شاهين: أنا امرأة فشلت في الزواج مع مرتبة الشرف

إلهام شاهين: أنا امرأة فشلت في الزواج مع مرتبة الشرف

هنا شيحة تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) وتحذر مخالطيها

هنا شيحة تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) وتحذر مخالطيها

والدة حلا الترك تتعرّض لهجوم مستفز بسبب ملابسها وترد بقسوة

والدة حلا الترك تتعرّض لهجوم مستفز بسبب ملابسها وترد بقسوة

الحراكي يمنح &#34;ليلى سلمان&#34; درع سلطنة الدراما الخليجية لعام 2020

الحراكي يمنح "ليلى سلمان" درع سلطنة الدراما الخليجية لعام 2020

النجم محمّد المجذوب يطلق أغنيته الجديدة

النجم محمّد المجذوب يطلق أغنيته الجديدة

حماقي يعلن دعمه لأبطال الألعاب الفردية مادياً واعلامياً

حماقي يعلن دعمه لأبطال الألعاب الفردية مادياً واعلامياً

عربي

&#34;كرة القدم من أجل الصداقة&#34; تعقد مناقشة خبراء حول تطوير الرياضة خلال تفشي الوباء

"كرة القدم من أجل الصداقة" تعقد مناقشة خبراء حول تطوير الرياضة خلال تفشي الوباء

أول وفد تجاري إسرائيلي يصل إلى البحرين

أول وفد تجاري إسرائيلي يصل إلى البحرين

الإمارات تُعلق منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها عربية وإسلامية

الإمارات تُعلق منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها عربية وإسلامية

ترشيح محمد بن زايد ونتنياهو لجائزة نوبل للسلام

ترشيح محمد بن زايد ونتنياهو لجائزة نوبل للسلام