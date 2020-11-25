الأوقاف: إغلاق مسجدين بمحافظتي رفح والشمال وإعادة فتح مسجد آخر بمحافظة غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، عن إغلاق مسجد "الصابرين" بحي الصيامات الغربي بمحافظة رفح، ومسجد الإمام الشافعي الواقع في معسكر جباليا شارع السكة بمحافظة الشمال.
وأضافت "الأوقاف": أنه تقرر إعادة فتح مسجد الفضيلة شرق حي الزيتون بمحافظة غزة، بعد انتهاء مدة إغلاقه.
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، عن إغلاق مسجد "الصابرين" بحي الصيامات الغربي بمحافظة رفح، ومسجد الإمام الشافعي الواقع في معسكر جباليا شارع السكة بمحافظة الشمال.
وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن الإغلاق سيكون اعتبارًا من صلاة فجر يوم غدٍ الخميس، وذلك بسبب إصابة بعض رواد المسجدين بفيروس (كورونا).
وأضافت "الأوقاف": أنه تقرر إعادة فتح مسجد الفضيلة شرق حي الزيتون بمحافظة غزة، بعد انتهاء مدة إغلاقه.
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