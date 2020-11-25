الأوقاف: إغلاق مسجدين بمحافظتي رفح والشمال وإعادة فتح مسجد آخر بمحافظة غزة





وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن الإغلاق سيكون اعتبارًا من صلاة فجر يوم غدٍ الخميس، وذلك بسبب إصابة بعض رواد المسجدين بفيروس (كورونا).



وأضافت "الأوقاف": أنه تقرر إعادة فتح مسجد الفضيلة شرق حي الزيتون بمحافظة غزة، بعد انتهاء مدة إغلاقه.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، عن إغلاق مسجد "الصابرين" بحي الصيامات الغربي بمحافظة رفح، ومسجد الإمام الشافعي الواقع في معسكر جباليا شارع السكة بمحافظة الشمال.