القيادي في حماس طاهر النونو يُعلن إصابته بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، طاهر النونو، إصابته بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
أعلن القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، طاهر النونو، إصابته بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
وقال النونو عبر صفحته على (فيسبوك): "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، تأكد قبل قليل إصابتي بفيروس (كورونا) والحمد لله رب العالمين".
وشهد قطاع غزة، خلال الفترة الأخيرة، تزايداً كبيراً في عدد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا).
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