القيادي في حماس طاهر النونو يُعلن إصابته بفيروس (كورونا)



وقال النونو عبر صفحته على (فيسبوك): "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، تأكد قبل قليل إصابتي بفيروس (كورونا) والحمد لله رب العالمين".





وشهد قطاع غزة، خلال الفترة الأخيرة، تزايداً كبيراً في عدد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا).

رام الله - دنيا الوطنأعلن القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، طاهر النونو، إصابته بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).