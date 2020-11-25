جرافات الاحتلال تهدم عددا من المنازل السكنية وحظائر للأغنام في أريحا





رام الله - دنيا الوطنهدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي ظهر اليوم الاربعاء عددا من المنازل السكنية وحظائر للاغنانم وشردت عددت من العوائل الفلسطينية بالعراء بلا مأوى، في منظقة فصائل بالاغوار الفلسطينية الى الشمال من مدينة اريحا.وهدمت قوة كبير من جيش الاحتلال والياته العسكرية، منزلين سكنين تاوئل عددا من العوائل الفلسطينية وجرفت عددا من الحظائر الاغنام والماشية "البركسات" عددها عشرة وتعود حظائر الاغنام والبركسات الاغنام لأفراد من عائلتي السواركة والنواروة والذين يسكنون المنطقة منذ ومن ويعملون بالرعي، كما نقلت وكالة (وفا).واعتبر جهاد ابو العسل محافظ اريح والاغوار ان ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي هو استمرار لسياسة اليمين الاسرائيلي في محاولة تغيير الواقع وفرض حقائق جديدة علىالارض من خلال التهجير القسري والجرف والهدم الممنهج مطالبا الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية بالزام اسرائيل بالتوقف عن ذلك واحترام القوانين الدولية.