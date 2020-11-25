"كرة القدم من أجل الصداقة" تعقد مناقشة خبراء حول تطوير الرياضة خلال تفشي الوباء



وتحدث إيغور بوجينكو ، رئيس قسم المشاريع الخاصة في الاتحاد الروسي للرياضة الإلكترونية ، عن تطوير الرياضة الإلكترونية الروسية، وشارك في المناقشة ممثلو ناديSchalke 04لكرة القدم: رئيس قسم الرياضة الإلكترونية تيم رايشرت ، مدرب" League of Legends " ديلان فالكو ولاعب FIFAالمحترف تيم شوارتمان ("تيم لاتكا")، وأدار المناقشة مذيع تلفزيون يورونيوز أندي روبيني.



وأعرب إيغور بوجينكو عن ثقته في أن الوباء يمكن أن يكون له تأثير إيجابي أيضا على الرياضة: "على الرغم من إلغاء العديد من الأحداث الرياضية الغير المتصلة بالإنترنت ، فإننا نسعى جاهدين للحفاظ على جودة وروح المسابقات التي تقام على الإنترنت اليوم، فقد أثر الوباء على الطريقة التي يقضي بها الناس أوقات فراغهم، وأعتقد أن المكسب الرئيسي لهذه الفترة هو توسيع مفهوم الرياضة وإعادة تقييم دور الرياضات الإلكترونية في العالم ".



وأشار الخبير أيضا إلى أن روسيا كانت من أوائل الدول التي اعترفت رسميا بالرياضة الإلكترونية، ووفقًا لبوغانكو ، في السنوات 3-4 الماضية وحدها ، نمى جمهور أحداث الرياضة الإلكترونية 5-6 مرات.



إلا أنه ، لا يمكن مقارنة الرياضة الإلكترونية بالرياضة التقليدية مع "التغلب الجسدي على الذات والألم والنتائج التي يصعب تحقيقها" ، كما يقول أليكسي سميرتين، وفي الوقت نفسه ، عندما يتعلق الأمر بمقاربة احترافية ، سواء أكانت رياضة تقليدية أم إلكترونية ، فمن المهم أن في كلتا الحالتين التركيز على تحقيق النتيجة ، ومن وجهة النظر هذه لا يوجد فرق بينهما.



ويتفق معه حتى تيم شوارتمان (تيم لاتكا): "إذا أراد الشباب أن يكونوا ناجحين - سواء كانت رياضة إلكترونية أو كرة قدم تقليدية - فعليهم الاستعداد كثيرا للعبة ويجب ألا يكتفوا بما حققوه."



وتعمل العديد من أندية كرة القدم على تطوير الرياضات الإلكترونية كمجال منفصل "في السنوات الأخيرة ، أصبحت شعبية الرياضة الإلكترونية واضحة، ومن خلال الاستثمار في تطوير هذه المنطقة ، نريد إقامة حوار مع جيل الشباب من عشاق كرة القدم ،" يوضح تيم رايشرت ، المسؤول عن اتجاه الرياضة الالكترونية Schalke 04.



ويتوقع رايشرت أنه بسبب العزلة الذاتية ، سوف تتسارع عملية دمج الرياضة التقليدية والرقمية عدة مرات، ويوجد الكثير من القواسم المشتركة بين الرياضة الإلكترونية والرياضة التقليدية: هياكل الدوري والمسابقات والمتطلبات العقلية للاعبين والتدريب المنتظم.



وأشارت ألكسندرا كوستينيوك إلى أن الأشهر الماضية أصبحت مهمة للرياضة: "لقد فتح الوباء صندوق باندورا حقيقيا للاعبي الشطرنج: إذا كانت بعض مسابقاتنا قد أقيمت في وقت سابق عبر الإنترنت ، فهي الآن الشكل الأكثر ملاءمة لكل من المتفرجين والمشاركين".



وأدى الوباء إلى زيادة الاهتمام بالمسابقات عبر الإنترنت في الأشهر القليلة الماضية "حتى على مثال الشطرنج ، وهي ليست الرياضة الأكثر شعبية بين المتفرجين ، ناهيك عن عالم الرياضة الإلكترونية بشكل عام.





رام الله - دنيا الوطناتفق خبراء المناقشة الدولية عبر الإنترنت "التحفيز والتدريب في سياق الوباء: تأثير تقنيات الإنترنت على الرياضة" على أن الوباء سيعزز تطوير الرياضات الإلكترونية ويوسع مفهوم الرياضة في العالم، ومن المتوقع تعزيز الاتجاه الحالي: على مدى 3 – 4 السنوات الماضية ، نما جمهور أحداث الرياضات الإلكترونية الى 5-6 مرات.وبدأ النقاش من قبل برنامج الاجتماعي الدولي للأطفال "كرة القدم من أجل الصداقة" التابع للشركة المساهمة العامة " غازبروم "، والذي في عام 2020 ولأول مرة يعرض الموسم بأكمله على الإنترنت، بينما تُقام بطولة العالم السنوية للمشاركين الناشئين من أكثر من 100 دولة في محاكاة كرة القدم الجديدة Football for Friendship World.وسيصبح التطبيق منصة ألعاب حيث يمكن لأي شخص أن يتدرب ويتحدى في فرق دولية مختلطة ويلعب لعبته المفضلة في شكل "كرة القدم من أجل الصداقة" من دون مغادرة المنزل.وشارك الخبراء المدعوون - لاعبي كرة القدم والرياضيين الإلكترونيين - وجهة نظرهم حول كيفية تأثير الوباء على عملية التدريب وما إذا كان يمكن أن تصبح الرياضة الإلكترونية بديلا كاملا عن الرياضة التقليدية في المستقبل.وتحدث رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم أليكسي سميرتين و ألكسندرا كوستينيوك ، مستشارة رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم وسفير برنامج "كرة القدم من أجل الصداقة '' ، والبطلة الأوروبية للشطرنج ثلاث مرات ، عن تأثير الوباء على الرياضة المحترفة.