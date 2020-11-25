مستشار وزيرة الصحة: 70% من أقسام العناية المركزة بالقطاع ممتلئة بالمرضى





وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس): أن الرصيد الاستراتيجي المتبقي من أقسام العناية المركزية، هو فقط 30%، والمطلوب منا المزيد من الوعي، كي لا تزداد نسب الخطر.





وشدد على أن مؤشرات العمل في غزة في وضع أفضل مقارنة بالمؤشرات العالمية، لافتاً إلى أن "أقسام العنايات المركزة ما زالت متاحة لاستقبال الحالات، طالما يتوفر الأكسجين، لكن المطلوب الالتزام بإجراءات السلامة".









وأكد مستشار وزيرة الصحة لشؤون التعاون الدولي، أن "الاحتلال يمارس الابتزاز الرخيص بحرمان أهالي قطاع غزة من المستلزمات الطبية الخاصة بمواجه (كورونا)، فغزة تواجه الحصار والفيروس".



وطالب عباس المؤسسات الحقوقية، بفضح الاحتلال، ومحاولات ابتزاز أهالي غزة، وأدعو المواطنين لضرورة تفويت الفرصة على العدو، للنيل من شعبنا عبر الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.



وقال: إن وزارة الصحة، اليوم، وجهت نداء استغاثة؛ لوضع المواطنين أمام الحقائق، وتعبيراً عن خطورة الوضع. وتابع عباس: إنه إذا لم يلتزم المواطنون بإجراءات الوقاية، سيتم فرض الإغلاق التام، والسبب يعود لإنهاك المنظومة الصحية.

رام الله - دنيا الوطنقال مستشار وزيرة الصحة، لشؤون التعاون الدولي، د. مدحت عباس: إن 70% من أقسام العناية المركزة في القطاع ممتلئة بالمرضى.