شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) إلى 137 أسيراً

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) إلى 137 أسيراً
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى بأن أعداد الأسرى المصابين بفيروس (كورونا)، في سجون الاحتلال ارتفعت صباح اليوم الأربعاء الى  137 اسيراً ، مع ظهور إصابتين جديدتين في مركز توقيف بتاح تكفا.

وقال مدير المركز الباحث رياض الاشقر في تصريح صحفي: "إن الأوضاع خطيرة في سجون الاحتلال مع استمرار استهتار الاحتلال بحياة الأسرى وتعريضهم للخطر الشديد، وأن الإصابات سترتفع تلقائياً خلال الفترات القادمة مع عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع انتشار جائحة (كورونا)، بين الاسرى او الحد منها".

وأشار الاشقر إلى أنا الاحتلال يتعامل مع حياة الاسرى باستهتار، ويرفض الفحص الفوري للأسرى الذين تظهر عليهم أعراض
مشابهة لأعراض (كورونا)، او نقلهم الى اماكن اخرى بعيدة عن الاكتظاظ، الى حين اجراء فحوصات لهم،  وهذا الأمر يسهل عملية انتشار الفيروس داخل السجون واستفحاله بين الأسرى.

وبين أن الاسرى يعيشون حالة من القلق الشديد والتوتر والترقب و يستشعرون حالة الخطر المتزايدة مع اقتراب جائحة
(كورونا)، اكثر واكثر الى اقسامهم وغرفهم، بحيث أصبح همهم الأساسي الآن إبعاد شبح هذا الفيروس الخطير والمعدي عنهم حتى لا يفتك بهم في ظل عدم توفر رعاية طبية او وسائل حماية او اهتمام من الاحتلال.

ودعا الاشقر الى وقفة جادة لحماية الأسرى من خطر (كورونا)، والذي أضيف الى العشرات من أوجه المعاناة التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال نتيجة إجراءات الاحتلال القمعية بحقهم وعدم توفير احتياجاتهم الأساسية وحقوقهم التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية.

وطالب منظمة الصحة العالمية بالتدخل وارسال لجنة طبية للوقوف على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، والضغط على الاحتلال لتوفير كافة إجراءات الوقاية والحماية لهم ، كذلك العمل على اطلاق سراح الاسرى المرضى وكبار السن والأطفال والاسيرات.

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