شؤون فلسطينية

جنين: إغلاق كافة المؤسسات والمدارس والبنوك والمرافق العامة في قباطية أربعة أيام

جنين: إغلاق كافة المؤسسات والمدارس والبنوك والمرافق العامة في قباطية أربعة أيام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قررت محافظة جنين مساء اليوم الأربعاء، إغلاق كافة المؤسسات والمدارس والبنوك والمرافق العامة في بلدة قباطية لمدة أربعة أيام.

يأتي ذلك بعد تقييم مستجدات الحالة الوبائية في بلدة قباطية، ومع ارتفاع عدد الإصابات النشطة بفيروس (كورونا) في البلدة إلى نحو 70 حالة.

والإغلاق سيكون ابتداءً من صباح يوم غد الخميس الموافق 2020/11/26 وحتى صباح يوم الاثنين الموافق 2020/11/30 .

وبالنسبة للمحال التجارية يكون عملها خلال يومي الخميس والأحد حتى الساعة السابعة مساء، وتغلق يومي الجمعة والسبت كما هو مقرر في عموم الوطن.

وتستثنى الصيدليات والمخابز فقط من أوقات الإغلاق.

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