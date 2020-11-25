قلقيلية: تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين





والإصابات موزعة، في مدينة قلقيلية، بواقع 16، و"باقة الحطب"، بواقع خمس إصابات، و"جينصافوط"، بواقع 31 إصابة، و"كفرقدوم"، بواقع أربع إصابات، و"عزون"، 12 إصابة، و"جيت"، بواقع إصابتين، و"سنيريا"، بواقع ثماني إصابات، و"حجة"، بواقع ثلاث إصابات، و"راس عطيه"، بواقع إصابة واحدة، و"حبله"، ست إصابات، و"جيوس" بواقع إصابة واحدة، و"اماتين"، سبع إصابات، و"كفر لاقف"، إصابة واحدة.



وبلغ مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 25/11/2020، هي 469 إصابة نشطة.





رام الله - دنيا الوطنقالت محافظة قلقيلية، اليوم الأربعاء، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، بلغ (97) إصابة من المخالطين.