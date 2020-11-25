محافظ سلفيت يصدر قراراً بشأن عدة مدارس في المحافظة



وقالت المحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك): إنه بناءً على التشاور مع مديري التربية والتعليم والصحة في المحافظة قررنا ما يلي:



- تعليق الدوام في مدرسة ذكور كفل حارس الثانوية وبنات الاسبانية الاساسية لفحص الكادر ولحين ظهور نتائج الفحوصات.

- تعليق دوام الصف 12 ادبي في مدرسة ذكور سلفيت الثانوية لمدة 24 ساعة لفحص الطلاب.

- تعليق دوام الصفين 5 و7 الاساسي في مدرسة بنات زيتاجماعين الثانوية لمدة 24 ساعه لفحص الطالبات.

- فحص طلاب الصف الثاني أ في مدرسة الزاوية الاساسية المختلطة.

- تعليق دوام الصفين 11 و12 تجاري في مدرسة بنات كفل حارس الثانوية 24 ساعه لفحص الطالبات.

- استمرار إغلاق روضة النجوم النموذجية في الزاوية لحين ظهور نتائج الفحوصات.

- تعليق دوام الصفين 5 و 6 الأساسي في مدرسة ذكور مسحه 24 ساعه لفحص الطلاب.

وقالت المحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك): إنه بناءً على التشاور مع مديري التربية والتعليم والصحة في المحافظة قررنا ما يلي:

رام الله - دنيا الوطنأصدر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، اليوم الأربعاء، قراراً بشأن عدة مدارس في المحافظة.