شاهد: جيش الاحتلال ينهي التمرين العسكري الموسع على الحدود مع غزة





وأضاف في تغريدة عبر (تويتر): أن التمرين، هدفه فحص جاهزية قيادة المنطقة الجنوبية وفرقة غزة لسيناريو حرب محتملة.













وشارك في التمرين، القوات التابعة للقيادة الجنوبية وفرقة غزة وقوات من قيادة الجبهة الداخلية، وسلاح الجو وسلاح البحرية وهيئة الاتصالات والاستخبارات وشرطة "إسرائيل" ومئات من جنود الاحتياط.

رام الله - دنيا الوطنأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، بانتهاء التمرين العسكري الموسع على الحدود مع غزة.