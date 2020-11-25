شؤون فلسطينية

الإعلام الإسرائيلي يواصل السخرية.. هل سيكون البرق منضبطًا هذه المرة أم مشاغباً؟

الإعلام الإسرائيلي يواصل السخرية.. هل سيكون البرق منضبطًا هذه المرة أم مشاغباً؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
واصلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، سخريتها من روايات الجيش الإسرائيلي، فيما يتعلق بإطلاق الصواريخ من غزة، أثناء العواصف الرعدية، وحدوث البرق.

وقال الصحفي، اليؤور ليفي، من صحيفة (يديعوت أحرونوت)، الإسرائيلية: مرفق صورة للحالة الجوية في قطاع غزة: "عاصفة رعدية أخرى فوق غزة، هذه المرة أيضاً (كما يوم الجمعة) لا ذكرى لاغتيال، لكن هناك كورونا".

وتساءل: "هل سيكون البرق منضبطًا مثل الأسبوع الماضي أم مشاغباً، كما كان قبل أسبوعين؟ سوف نتابع".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، سخرت الجمعة الماضي، من رواية الجيش الإسرائيلي، بشأن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة الأسبوع الماضي.

وأرفقت هذه الوسائل صور تفيد بأن هناك عواصف رعدية مصحوبة ببرق في طريقها لقطاع غزة، في إشارة إلى البرق الذي أدى وفق رواية الجيش، لإطلاق صاروخين الأسبوع الماضي تجاه إسرائيل.

وقال الصحفي، اليؤور ليفي من صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن: عاصفة رعدية الآن فوق قطاع غزة، متسائلاً: "برأيكم هل تم إطلاع البرق للتصرف بشكل لائق، لأنه في نهاية الأسبوع الحالي لا توجد ذكرى اغتيال ...؟".

في السياق، أفاد الصحفي، أور هيلار: إن هناك طقساً عاصفاً مصحوباً بـ (برق) الليلة فوق قطاع غزة، بحسب صورة الرادار.

وتأتي سخرية وسائل الإعلام الإسرائيلية، بعد تقارير صحفية، أفادت بأن الجيش الإسرائيلي، أصبح أكثر اقتناعاً بأن إطلاق الصاروخين في الليلة بين السبت والأحد الأسبوع قبل الماضي، كان بالفعل نتيجة لصاعقة برق، أصابت نظام الكهرباء أو صندوق التفعيل المستخدم لإطلاق الصواريخ.

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