سلطات الاحتلال تهدم منزلاً من طابقين بمنطقة خلة النتش بالخليل





وبيّن أن الاحتلال كان قد أخطر بوقف بناء المنزل، رغم امتلاكه لكافة الأوراق الثبوتية، وتم الاستئناف أمام محكمة إسرائيلية، إلا أن قوات الاحتلال أقدمت على هدم منزله، دون قرار محكمة الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطنهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، منزلاً يتكون من طابقين في منطقة خلة النتش بالخليل.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها آليات ثقيلة، اقتحمت منطقة خلة النتش بالمنطقة الجنوبية من الخليل، وهدمت منزلا يتكون من طابقين قيد التشطيب للمواطن أسامة إدريس.وأوضح إدري، أن منزله مكون من طابقين بمساحة 260 مترا مربعا، في منطقة خلة النتش بجبل جوهر.