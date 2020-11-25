شؤون فلسطينية

خلال اجتماع مع السنوار..فصائل المقاومة تؤكد "تجريم أي إجراءات تنوي السلطة فرضها ضد القطاع"

خلال اجتماع مع السنوار..فصائل المقاومة تؤكد "تجريم أي إجراءات تنوي السلطة فرضها ضد القطاع"
فصائل المقاومة مع حركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
التقت قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، برئاسة قائد الحركة في غزة، يحيى السنوار، بقيادة فصائل المقاومة لمناقشة مستجدات الوضع السياسي وآخر تطورات الحوار الوطني بعد جولة القاهرة والتي تخللها قرار السلطة عودة العلاقات مع إسرائيل.

وأدانت الفصائل خلال الاجتماع بشدة، "عودة السلطة للتنسيق الأمني ومنح الغطاء لدول التطبيع، مطالبين بالعودة مرة أخرى إلى الموقف الوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامين".

وأكدت الفصائل على ضرورة تشكيل موقف وطني موحد لثني السلطة عن عودتها إلى التنسيق الأمني ومغادرتها مربع الحوار الوطني، داعين في الوقت ذاته إلى التمسك بتفعيل عمل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية وفق ما تم التوافق عليه في اجتماع رام الله - بيروت.

وكما أكدت على "تجريم أي إجراءات عقابية تنوي السلطة فرضها ضد قطاع غزة في ظل ما يرشح عن ذلك من معلومات"، مطالبين بوقفها والعدول عنها فوراً.

وطالبت الفصائل المجتمعة، حركة فتح بـ "وقف الحملة الإعلامية الشرسة ضد حركة حماس وطالبوا حركة حماس بعدم الانجرار إلى مربع المناكفات الإعلامية". 

وأكد قادة الفصائل على ضرورة عقد لقاء جديد لـ "الأمناء العامين" لتثبيت المسار الذي رسم في الاجتماع السابق والحفاظ على مكتسبات هذا الإطار، داعين إلى تشكيل جبهة موحدة لمواجهة التطبيع والتنسيق الأمني والضم وحشد الطاقات الشعبية والوطنية والعربية والإسلامية واحرار العالم لذلك.

كما أكدوا خلال اللقاء القيادي على ضرورة تعزيز المشاورات القيادية في هذه المرحلة كذلك تكثيف اللقاءات مع النخب الوطنية والإسلامية والعربية والإصرار على رفض التنسيق والتطبيع وعلى التمسك بترتيب البيت الفلسطيني واستعادة الوحدة.

أخبار ذات صلة

الإعلام الإسرائيلي يواصل السخرية.. هل سيكون البرق منضبطًا هذه المرة أم مشاغباً؟

الإعلام الإسرائيلي يواصل السخرية.. هل سيكون البرق منضبطًا هذه المرة أم مشاغباً؟

سلطات الاحتلال تهدم منزلاً من طابقين بمنطقة خلة النتش بالخليل

سلطات الاحتلال تهدم منزلاً من طابقين بمنطقة خلة النتش بالخليل

جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

الشرطة تفض حفل زفاف في قلقيلية

الشرطة تفض حفل زفاف في قلقيلية

بيت لحم: قرار بإغلاق إحدى المدارس بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا)

بيت لحم: قرار بإغلاق إحدى المدارس بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا)

غزة: مطالبات بمشاركة المجتمع المدني والفصائل في إدارة جائحة (كورونا) بالقطاع

غزة: مطالبات بمشاركة المجتمع المدني والفصائل في إدارة جائحة (كورونا) بالقطاع

المفوض العام: اعتباراً من اليوم لا تتوفر أموال كافية لدفع رواتب نوفمبر لموظفي (أونروا)

المفوض العام: اعتباراً من اليوم لا تتوفر أموال كافية لدفع رواتب نوفمبر لموظفي (أونروا)

الشرطة تقبض على ثلاثة أشخاص من مروجي المواد المخدرة في جنين

الشرطة تقبض على ثلاثة أشخاص من مروجي المواد المخدرة في جنين

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تهدم منزلاً من طابقين بمنطقة خلة النتش بالخليل

سلطات الاحتلال تهدم منزلاً من طابقين بمنطقة خلة النتش بالخليل

جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

الشرطة تفض حفل زفاف في قلقيلية

الشرطة تفض حفل زفاف في قلقيلية

بيت لحم: قرار بإغلاق إحدى المدارس بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا)

بيت لحم: قرار بإغلاق إحدى المدارس بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا)

غزة: مطالبات بمشاركة المجتمع المدني والفصائل في إدارة جائحة (كورونا) بالقطاع

غزة: مطالبات بمشاركة المجتمع المدني والفصائل في إدارة جائحة (كورونا) بالقطاع

الشرطة تقبض على ثلاثة أشخاص من مروجي المواد المخدرة في جنين

الشرطة تقبض على ثلاثة أشخاص من مروجي المواد المخدرة في جنين

الشرطة تكشف تفاصيل جديدة بشأن سطو مسلح على أحد البنوك في قلقيلية

الشرطة تكشف تفاصيل جديدة بشأن سطو مسلح على أحد البنوك في قلقيلية

بيت لحم: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتحرر مخالفات سلامةٍ عامةٍ

بيت لحم: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتحرر مخالفات سلامةٍ عامةٍ

منوعات

شاهد: سلاف فواخرجي تطالب بفصل الدين عن الدولة وتعلق على مشهدها (القبلة)

شاهد: سلاف فواخرجي تطالب بفصل الدين عن الدولة وتعلق على مشهدها (القبلة)

هكذا حلمت رانيا محمود ياسين بوالدها في الليلة الأربعين لرحيله

هكذا حلمت رانيا محمود ياسين بوالدها في الليلة الأربعين لرحيله

بالفيديو.. ابنة عباس النوري: لم يكن ديمقراطياً وهكذا تمرّدت عليه

بالفيديو.. ابنة عباس النوري: لم يكن ديمقراطياً وهكذا تمرّدت عليه

إلهام شاهين: أنا امرأة فشلت في الزواج مع مرتبة الشرف

إلهام شاهين: أنا امرأة فشلت في الزواج مع مرتبة الشرف

هنا شيحة تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) وتحذر مخالطيها

هنا شيحة تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) وتحذر مخالطيها

والدة حلا الترك تتعرّض لهجوم مستفز بسبب ملابسها وترد بقسوة

والدة حلا الترك تتعرّض لهجوم مستفز بسبب ملابسها وترد بقسوة

الحراكي يمنح &#34;ليلى سلمان&#34; درع سلطنة الدراما الخليجية لعام 2020

الحراكي يمنح "ليلى سلمان" درع سلطنة الدراما الخليجية لعام 2020

النجم محمّد المجذوب يطلق أغنيته الجديدة

النجم محمّد المجذوب يطلق أغنيته الجديدة

حماقي يعلن دعمه لأبطال الألعاب الفردية مادياً واعلامياً

حماقي يعلن دعمه لأبطال الألعاب الفردية مادياً واعلامياً

روان بن حسين تعلن اصابتها بفيروس (كورونا)

روان بن حسين تعلن اصابتها بفيروس (كورونا)

عربي

الإمارات تُعلق منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها عربية وإسلامية

الإمارات تُعلق منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها عربية وإسلامية

ترشيح محمد بن زايد ونتنياهو لجائزة نوبل للسلام

ترشيح محمد بن زايد ونتنياهو لجائزة نوبل للسلام

بعد عدوان الليلة على سوريا.. إسرائيل تُغلق مجالها الجوي

بعد عدوان الليلة على سوريا.. إسرائيل تُغلق مجالها الجوي

(سانا): عدوان إسرائيلي على منطقة &#34;جبل المانع&#34; في الجولان

(سانا): عدوان إسرائيلي على منطقة "جبل المانع" في الجولان