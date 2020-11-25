أول وفد تجاري إسرائيلي يصل إلى البحرين



وتهدف زيارة الوفد الى دفع العلاقات التجارية والأخرى بين البلدين وخاصة في فرع المصارف.



وجاء في بيان صدر عن مكتب الزياني، أنه رحب بالوفد الإسرائيلي، مشيراً إلى أن إنشاء العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، يشكل خطوة هامة نحو ترسيخ اتفاقيات السلام.





وأضاف أن الجانبين يعتبران أن هناك مجالاً واسعاً للتعاون والتعامل بينهما على الساحة الاقتصادية إضافة الى الساحات الأخرى، معتبراً أن زيارة الوفد الإسرائيلي تفسح المجال أمام توطيد العلاقات بين الدولتين.





ويرأس الوفد الإسرائيلي، رئيس اتحاد أرباب الصناعة، رون تومير ويشارك فيه كبار رجال الأعمال وفرع البنوك الإسرائيليين، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).