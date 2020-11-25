جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن شرطة المحافظة وبمساندة الأمن الوطني قامت بالقبض على سبعة مطلوبين للعدالة صادر بحقهم 48 مذكرة قضائية وذلك ضمن منطقة إختصاص مركز شرطة اليامون في شرطة المحافظة وضبطت 25 مركبة وأربع دراجات غير قانونية.



وأضافت أنه تم التحفظ على المقبوض عليهم تمهيداً لإحالتهم لجهات الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.



وأكدت الشرطة على ضرورة التخلي عن مثل هذه المركبات وعدم التعامل بها لما فيها من مخاطر جسيمة على من يقودها وعلى عابري الطريق والممتلكات العامة بشكل عام وضرورة التعاون مع الشرطة في تنفيذ المذكرات القضائية ومحاربة أي مظاهر سلبية تخل بالأمن والنظام العام.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة على سبعة مطلوبين للعدالة صادر بحقهم 48 مذكرةً قضائيةً وضبطت 29 مركبة غير قانونية في جنين.