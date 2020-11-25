الشرطة تفض حفل زفاف في قلقيلية



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول إقامة حفل زفافٍ في قاعة أحد المنتجعات السياحية في مدينة قلقيلية.



وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية إلى مكان إقامة الحفل وعملت على فضه وتفريق المشاركين فيه حسب الأصول.





وأضافت الشرطة أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة أصولاً بحق القائمين على حفل الزفاف.



وأكدت الشرطة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكولات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة ومبادئ التباعد الإجتماعي للحفاظ على سلامتهم والسلامة العامة.

رام الله - دنيا الوطنفضّت الشرطة مساء أمس حفل زفاف أقيم في قاعة أحد المنتجعات السياحية في مدينة قلقيلية.