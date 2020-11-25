حماس: المواقف التي عبر عنها الشعب المصري يعكس عمق الارتباط التاريخي مع الشعب الفلسطيني

وشددت على أن "الرفض الواسع والاستنكار الكبير من الجمهور المصري والعربي لقيام أحد الفنانين المصريين بأخذ صور مع فنان صهيوني، يؤكد أن كل الأمة تقف مع قضية فلسطين وحقوق شعبنا".



وقالت حماس: إن "هذا الرفض الشعبي والنقابي المصري للتطبيع مع المحتل الصهيوني، يدلل مرة أخرى أن أصوات التطبيع شاذة لا تعبر عن الضمير الجمعي للأمة، وأن الشعب المصري ومعه كل شعوبنا العربية ستظل تصنف الكيان الصهيوني كعدوها الأول، وأن كل محاولات دمجه في المنطقة ستفشل".



وأضافت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريحات وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنها، أ ن هذا "الترابط رسخته التضحيات المشتركة للشعبين في مواجهة المشروع الصهيوني".