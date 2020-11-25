بيت لحم: قرار بإغلاق إحدى المدارس بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، اليوم الأربعاء، إغلاق مدرسة، بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا).



ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن مديرية التربية والتعليم في بيت لحم قررت إغلاق مدرسة دار الكلمة الثانوية، يوم غد الخميس، بعد اصابة معلمة، وذلك لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات للحد من انتشار الفيروس.