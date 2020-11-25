الشرطة تكشف تفاصيل جديدة بشأن سطو مسلح على أحد البنوك في قلقيلية



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن عمليات شرطة المحافظة تلقت إنذاراً من فرع أحد البنوك العاملة في بلدة عزون بالسرقة، وكذلك بلاغاً من المواطنين حول قيام شخصٍ مسلحٍ بالسطو على فرع البنك وقيام المواطنين الذين كانوا في المكان بالتصدي له وتقيده وتسليمه إلى قوة الشرطة والأجهزة الأمنية التي وصلت إلى المكان.



وأضافت: بأن القوة قبضت عليه وضبطوا بحوزته السلاح والمبلغ المسروق من البنك وتمثل في 162670 شيكل و13631 دينار و10119 دولار، وتم ضبط المبلغ بحضور مدير وموظفي البنك حسب الأصول.



وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المقبوض عليه لحين إحالته للنيابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية اللآزمة بحقه أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنباشرت الشرطة اليوم الأربعاء، التحقيق في عملية سطوٍ مسلحٍ على أحد أفرع البنوك العاملة في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية.