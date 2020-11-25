بيت لحم: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتحرر مخالفات سلامةٍ عامةٍ



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن شرطة المحافظة تمكنت وبإسناد من الأجهزة الأمنية من القبض على 24 مطلوباً للعدالة وتنفيذ 98 مذكرةً قضائيةً صادرةً بحقهم.



وأضافت: كما تم ضبط سبع مركبات غير قانونيةٍ وتحرير 250 مخالفةً لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية.



وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المقبوض عليهم لحين إحالتهم لجهات الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً وإحضار المركبات غير القانونيه لشرطة المحافظة وإتخاذ الإجراء القانوني بحق سائقيها.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة وبإسناد من الأجهزة الأمنية على مطلوبين للعدالة وحررت مخالفات سلامةٍ عامةٍ خلال 24 ساعة في بيت لحم.