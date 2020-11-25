النجار: وزارة الصحة قادرة على إجراء 30 الف فحص يومي لفيروس (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال أسامة النجار، مدير عام الخدمات الصحية المساندة في زارة الصحة: "إن وزارة الصحة بإمكانها اجراء حوالي 30 الف فحص يومي بفيروس (كورونا) سواء بالفحوصات السريعة أو غيرها".



ودعا النجار في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاربعاء، المواطنين ممن تظهر عليهم اعراض او كانوا مخالطين لمصابين الى التوجه لاجراء الفحوصات في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده فلسطين.



وتوقع النجار استمرار ارتفاع اعداد المصابين جراء سياسة عدم الالتزام المتواصلة بالإجراءات الوقائية، مؤكدا ان وزارة الصحة استعدت جيدا لمواجهة هذه الارتفاعات لكن ارتفاع الارقام بشكل كبير يحتاج الى اجراءات غير مسبوقة.



وحذر مدير عام الخدمات الصحية المساندة اسامة النجار من ان بعض المصابين لا يلتزمون بالحجر المنزلي وبالتالي يصبحون بمثابة بؤرة متنقلة لانتشار الفيروس.



وحول لقاح الانفلونزا ووصوله الى فلسطين بين النجار ان الطعم ستبدا عملية شحنه في السابع والعشرين من الشهر الجاري.