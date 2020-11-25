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محافظ طولكرم: الأمن سينتشر بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرار الحكومة بالاغلاق الشامل

محافظ طولكرم: الأمن سينتشر بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرار الحكومة بالاغلاق الشامل
رام الله - دنيا الوطن
قال محافظ طولكرم عصام أبو بكر: "إن قوى الأمن ستنتشر في أرجاء المحافظة لمتابعة تنفيذ قرار الحكومة بالاغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت وكذلك الإغلاق الليلي خلال الأسبوعين المقبلين".

وأكد أبو بكر لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاربعاء، في طولكرم أنه لن تكون هناك أية استثناءات وسيسمح فقط للطواقم الطبية وطواقم البلدية التي هي على رأس عملها بالتحرك ومبينا أنه سيتم تطبيق القانون على المخالفين.

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