الداخلية الفلسطينية: الاغلاق الشامل سيدخل حيّز التنفيذ عند منتصف ليل الخميس الجمعة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الدكتور غسان نمر، المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن الاغلاق الشامل سيدخل حيّز التنفيذ الفعلي عند منتصف ليل الخميس الجمعة في كافة المحافظات والقرى والبلدات والمخيمات حتى صباح الأحد المقبل لحصر انتشار فيروس (كورونا).



وقال نمر في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): "سيتم إعادة حواجز المحبة والعمل بالتنسيق مع لجان الطوارئ المحلية في البلدات والقرى المصنفة ج لإعادة ترتيب الوضع الصحي في فلسطين تجنبا لخسائر أخرى بالارواح جراء (كورونا)".



وكان رئيس الوزراء محمد اشتية أعلن صباح الاثنين، أنه بتوجيه من الرئيس محمود عباس وبالتشاور مع لجنة الطوارئ والأمن والمحافظين ووزارة الصحة، قررت الحكومة إغلاق جميع مرافق الحياة التجارية والخدماتية من صباح الجمعة وحتى صباح الأحد القادمين في كل المحافظات، باستثناء المخابز والصيدليات.