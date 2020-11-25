الشرطة: العثور على جثة شاب داخل بئر بمدينة طولكرم

أعلنت الشرطة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم العثور على جثة شاب في الثلاثينات من العمر، في بئر يقع بين بلدتي بلعا وإكتابا شرقي مدينة طولكرم، حيث باشرت بإجراءات البحث والتحري، فيما شرعت النيابة العامة بالتحقيق بظروف الحادث.



وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة أن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغاً مفاده العثور على جثة شاب داخل بئر بين بلدتي بلعا واكتابا شرق مدينة طولكرم.



وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة وحضرت النيابة العامة والطب الشرعي للمكان وباشروا بإجراءت التحقيق للتعرف على الجثة وللوقوف على ملابسات الحادثة .



وأضاف العقيد ارزيقات بأن وكيل النيابة العامة قرر التحفظ على الجثة وتحويلها الى معهد الطب العدلي لاجراء الصفة التشريحية للوقوف على اسباب الوفاة.



رام الله - دنيا الوطن