الصالح يُسلم ست آليات لمجالس مشتركة لتحسين خدمة إدارة النفايات الصلبة







رام الله - دنيا الوطنسلم وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ست آليات لمجالس الخدمات المشتركة في محافظتي طولكرم ونابلس بقيمة 3.5 مليون شيقل، وذلك بهدف تحسين خدمة إدارة النفايات الصلبة والكهرباء، ضمن برنامج تطوير خدمات البنية التحتية والمنفذ من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.وجرى تسليم الآليات اليوم الأربعاء، في مقر شركة البرج في مدينة بيتونيا، حيث تسلم مجلس الخدمات المشترك للنفايات الصلبة لمحافظة طولكرم ثلاثة آليات لجمع النفايات، وثلاثة آليات اخرى لمجلس خدمات مشترك شمال غرب نابلس للتخطيط والتطوير واحدة منها سلة كهرباء والباقي لجمع النفايات.وبارك الصالح لمجلسي الخدمات المشتركة حصولهم على هذه الآليات التي من شأنها تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في قطاع هام وحيوي.وأشار إلى أن الوزارة خلال العام المقبل ستستلم المنحة اليابانية الخاصة بآليات جمع ونقل النفايات الصلبة، والتي سيتم توزيعها على مجالس الخدمات المشتركة في المحافظات كافة حسب الاحتياج والخطط المعدة سابقا لاستغلال هذه المنحة، الأمر الذي سيسهم في دعم جهود الوزارة لتحسين إدارة النفايات الصلبة وتطوير هذا القطاع.